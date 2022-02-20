Через обстріли на Донбасі закрили КПВВ "Щастя"

Через обстріли на Донбасі українська сторона тимчасово призупинила роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Це один з двох пішохідно-автомобільних пунктів в Луганській області, який з дня відкриття ще повноцінно не працював.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу ООС.

Повідомляється, що станом на ранок 20 лютого через регулярні обстріли припинено роботу цього КПВВ. Напередодні російські окупаційні війська обстріляли його тричі з мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

Такі дії противника ставлять під загрозу життя і здоров'я мирного населення і персоналу, який працює на пункті пропуску. Командувач ООС прийняв рішення закрити КПВВ "Щастя" з 08:00 20 лютого на період військової загрози.