Резников: мы не планируем наступление на Донбассе, но обстреливать себя не позволим

На фоне обострения на Донбассе украинская сторона в очередной раз подчеркивает, что не планирует наступательные операции. Но не позволит безнаказанно обстреливать позиции и населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, Вооруженным милам Украины даны все необходимые приказы о действиях в случае опасности для бойцов и гражданских.

"Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", - добавил Резников.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.