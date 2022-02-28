При обстреле Харькова погибла женщина. Снаряд попал прямо в окно

В результате обстрела Харькова 28 февраля есть как минимум одна погибшая женщина. В окно ее квартиры влетел снаряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.
"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, скончалась в больнице", - сообщила она.
Напомним, сегодня российские войска массированно обстреляли Харьков из "Градов", по предварительным оценкам, были погибшие и раненые.
Отметим, с сегодняшнего дня комендантский час в Харькове и области действует с 15:00 до 06:00.