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При обстреле Харькова погибла женщина. Снаряд попал прямо в окно

Автор: Александр Мороз

В результате обстрела Харькова 28 февраля есть как минимум одна погибшая женщина. В окно ее квартиры влетел снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, скончалась в больнице", - сообщила она.

Напомним, сегодня российские войска массированно обстреляли Харьков из "Градов", по предварительным оценкам, были погибшие и раненые.

Отметим, с сегодняшнего дня комендантский час в Харькове и области действует с 15:00 до 06:00.

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ХарьковВойна России против Украины