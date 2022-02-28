Під час обстрілу Харкова загинула жінка. Снаряд потрапив прямо у вікно

Внаслідок обстрілу Харкова 28 лютого є як мінімум одна загибла жінка. У вікно її помешкання влетів снаряд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.
"У Харкові сьогодні спекотніше, ніж учора. Тут снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла у лікарні", - повідомила вона.
Нагадаємо, сьогодні російські війська масовано обстріляли Харків із "Градів", за попередніми оцінками, були загиблі та поранені.
Зазначимо, з сьогодні комендантська година в Харкові та області діє з 15:00 до 06:00.