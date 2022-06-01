После обстрела часть Николаева осталась без света

После громких артиллерийских обстрелов 1 июня в части Николева пропал свет. Электрики уже чинят подстанции в Корабельном районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сєнкевича.
По его словам, в результате обстрела повреждены линии одной из подстанций.
"Для проведения ремонта работники Николаевоблэнерго должны были отключить от электропитания Корабельный район. За полтора-два часа обещают все починить", - написал Сенкевич.
Напомним, сегодня между 14 и 15 часами Николаев обстреляли из артиллерии.
Российская армия в понедельник, 30 мая также обстреляла Николаев.
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