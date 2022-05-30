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Оккупанты снова обстреляли Николаев из артиллерии

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Николаев, Понедельник 30 мая 2022 18:06
Оккупанты снова обстреляли Николаев из артиллерии Фото: оккупанты снова обстреляли Николаев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в понедельник, 30 мая, вновь обстреляла Николаев. Вражеские силы применили артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Николаев Артиллерийский обстрел️!! 17:40. В городе раздаются взрывы! Держитесь подальше от окон", - отметил городской голова.

Напомним, что сегодня оккупанты уже обстреливали Николаев. Вражеские снаряды попали в частные дома.

Кроме того, около 14:00 в городе объявили угрозу артиллерийских обстрелов, а позже и воздушную тревогу.

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