Після обстрілу частина Миколаєва залишилася без світла

Після гучних артилерійських обстрілів 1 червня у частині Миколєва зникло світло. Електрики уже лагодять підстанції в Корабельному районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколіїва Олександра Сєнкевича.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій.
"Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район. За півтори-дві години обіцяють все полагодити", - написав Сєнкевич.
Нагадаємо, сьогодні між 14 та 15 годинами Миколаїв обстріляли з артилерії.
Російська армія у понеділок, 30 травня також обстріляла Миколаїв.
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