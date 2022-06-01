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Після обстрілу частина Миколаєва залишилася без світла

Фото: Миколаїв (suspilne)
Автор: Євгеній Прокопенко

Після гучних артилерійських обстрілів 1 червня у частині Миколєва зникло світло. Електрики уже лагодять підстанції в Корабельному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколіїва Олександра Сєнкевича.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій.

"Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район. За півтори-дві години обіцяють все полагодити", - написав Сєнкевич.

Нагадаємо, сьогодні між 14 та 15 годинами Миколаїв обстріляли з артилерії.

Російська армія у понеділок, 30 травня також обстріляла Миколаїв.

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Миколаїв