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После обстрела часть Николаева осталась без света

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Украина, Среда 01 июня 2022 17:39
После обстрела часть Николаева осталась без света Фото: Николаев (suspilne)
Автор: Евгений Прокопенко

После громких артиллерийских обстрелов 1 июня в части Николева пропал свет. Электрики уже чинят подстанции в Корабельном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сєнкевича.

По его словам, в результате обстрела повреждены линии одной из подстанций.

"Для проведения ремонта работники Николаевоблэнерго должны были отключить от электропитания Корабельный район. За полтора-два часа обещают все починить", - написал Сенкевич.

Напомним, сегодня между 14 и 15 часами Николаев обстреляли из артиллерии.

Российская армия в понедельник, 30 мая также обстреляла Николаев.

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