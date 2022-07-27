ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через обстріл Бахмута зруйновано готель. Під завалами залишаються люди, є жертви

Новость на русском →
Донбас, Середа 27 липня 2022 13:13
Через обстріл Бахмута зруйновано готель. Під завалами залишаються люди, є жертви Фото: наслідки обстрілу Бахмута 27 липня (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку росіяни обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель, є загиблі та поранені. Під завалами наразі перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Донецької області.

"В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю. О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загалом, з початку рятувальної операції виявлено тіло 1 загиблого, постраждали 4 людей.

"Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи", - додають в відомстві.

Як повідомлялося, під час цього ж обстрілу Бахмута російські окупаційні війська завдали ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Нагадаємо, 22 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута та по Бахмутському індустріальному коледжу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін