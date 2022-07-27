Через обстріл Бахмута зруйновано готель. Під завалами залишаються люди, є жертви
Зранку росіяни обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель, є загиблі та поранені. Під завалами наразі перебувають люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Донецької області.
"В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю. О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, загалом, з початку рятувальної операції виявлено тіло 1 загиблого, постраждали 4 людей.
"Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи", - додають в відомстві.
Як повідомлялося, під час цього ж обстрілу Бахмута російські окупаційні війська завдали ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.
Нагадаємо, 22 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута та по Бахмутському індустріальному коледжу.
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