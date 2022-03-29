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Обстрел здания ОГА в Николаеве. Число жертв увеличилось до 7 человек

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного обстрела здания облгосадминистрации в Николаеве погибли 7 человек. Кроме того, известно о 22 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гаранта во время обращения к парламенту Дании.

"Сегодня утром РФ ударила по Николаеву, абсолютно мирному городу... В результате удара разрушено здание ОГА... В настоящее время известно, что 7 человек погибли, 22 ранены, разбор завалов продолжается", - заявил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА утром 29 марта.

Раньше в ГСЧС сообщили о 3 погибших и 22 раненых.

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