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Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість жертв збільшилася до 7 осіб

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті ракетного обстрілу будівлі облдержадміністрації в Миколаєві загинули 7 осіб. Крім того, відомо про 22 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гаранта під час звернення до парламенту Данії.

"Сьогодні вранці РФ вдарила по Миколаєву, абсолютно мирному місту... Внаслідок удару зруйновано будівлю ОДА... На цей час відомо, що 7 людей загинуло, 22 поранено, розбір завалів продовжується", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зранку 29 березня.

Раніше у ДСНС повідомили про 3 загиблих та 22 поранених.

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