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При обстреле Николаевской ОГА погибли три человека

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Николаев, Вторник 29 марта 2022 12:41
При обстреле Николаевской ОГА погибли три человека Фото: разрушенная Николаевская ОГА (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Илона Свиридова

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли три человека. Еще 22 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадали 22 человека, 18 из них достали из-под завалов, их передали медики. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Напомним, подробнее о сегодняшних событиях в городе читайте в материале "Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве".

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Николаевская ОГА Война России против Украины
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