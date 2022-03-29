При обстреле Николаевской ОГА погибли три человека

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли три человека. Еще 22 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что пострадали 22 человека, 18 из них достали из-под завалов, их передали медики. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, подробнее о сегодняшних событиях в городе читайте в материале "Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве".

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