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Обстріл будівлі Мостобуду розслідують як теракт

Новини » Суспільство    26.08.2019 - 10:16
Обстріл будівлі Мостобуду розслідують як теракт
Фото: на місці обстрілу в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті пострілу ніхто не постраждав

У Києві невідомі вистрілили в будівлю з гранатомета, правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що в результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі і приміщення кабінетів. В даний час в столиці введено оперативний план для затримання зловмисників.

Встановлено, що в 1:30 в поліцію надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській прогримів вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіальних управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки, кінологи та лікарі. Правоохоронці з'ясували, що невідомі вистрілили в будівлю з гранатомета, відстріляний тубус якого виявили через дорогу від будівлі.

На пошуки зловмисників орієнтований весь особовий склад поліції Києва і введено в дію спеціальний оперативний план.

Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, розслідується кримінальне провадження по ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві невідомі вистрілили з гранатомета в фасад будівлі "Мостобуду", розташованого за адресою вулиця Паньківська, 5. Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі, також пошкоджено шибки на третьому та п'ятому поверхах. Інформації про жертви і постраждалих в результаті інциденту на даний момент немає.

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