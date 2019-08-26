ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостобуда"

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 03:18
В центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостобуда"
Фото: на месте обстрела в Киеве ("Информатор")

Введен оперативный план "Сирена"

В Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания "Мостобуда", расположенного по адресу улица Паньковская, 5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах.

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

"Сообщение о звуке, похожем на взрыв на улице Паньковской поступило от пользователей Facebook в ночь на 26 августа около 1:00 ночи. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания", - говорится в сообщении.

Через дорогу от здания был выявлен отстреляный тубус от ручного противотанкового гранатомета.

По словам полицейских, предварительно, именно из этого оружия и произвели выстрел.

Фото: на месте происшествия

На данный момент движение на улице Паньковской перекрыто, на месте работают экипажи полиции, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Также дежурят медики и спасатели.

По информации источников издания, правоохранители разыскивают двух человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении, введен оперативный план "Сирена".

В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостостроя

Опубліковано Информатор Киев Неділя, 25 серпня 2019 р.

Напомним, в Киеве ночью, 20 августа, произошла стрельба возле станции метро "Голосеевская", в результате чего пострадали три человека.

В Днепре грабитель ранил из пистолета полицейского В Харьковской области произошла стрельба в почтовом отделении
Новости Украины КиевгранатометСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь