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Обстрел завода в Авдеевке: момент удара попал на видео

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Авдеевка, Среда 04 мая 2022 13:38
Обстрел завода в Авдеевке: момент удара попал на видео Фото: обстрел коксохима в Авдеевке (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. Момент обстрела попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Telegram.

Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены.

"Первую помощь пострадавшим оказывали парамедики из состава полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательства военного преступления российских военных. Работу на месте удара координировало руководство полиции Донецкой области.

Расследование в уголовном производстве, открытом по признакам ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины будет осуществлять Служба безопасности Украины.

Как сообщалось, российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.

Также во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) в среду утром, 4 мая, произошел сильный пожар - горит нефтебаза. По предварительным данным, 1 человек погиб и 2 получили ранения.

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