Обстрел Зализного, в результате которого погиб ребенок, осуществили боевики "ДНР", - прокуратура

Следствие квалифицировало обстрел Зализного как теракт

Прокуратура квалифицировала как теракт обстрел боевиками населенного пункта Зализное, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Отмечается, что следствием установлено, что обстрел Зализного 28 мая 2018 осуществляли члены террористической организации "ДНР" с территории города Горловка Донецкой области.

"Место происшествия представляет собой частное домовладение, которое находится на окраине города Зализное в сторону линии разграничения с временно оккупированной территорией на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных сил Украины и начала так называемой "серой зоны" и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов", - сообщает ГПУ.

Отмечается, что согласно протокола осмотра специалистами места происшествия, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций. Дальность стрельбы такого миномета составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.

"Ближайшие позиции членов террористической организации "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты "Гагарина" на расстоянии 3,4 км от места происшествия. Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был произведен со значительного расстояния", - добавили в прокуратуре.

Также в протоколе отмечается, что воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянуто в направлении полета снаряда.

"Осуществленными замерами с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен в запад-север-западном направлении, свидетельствует о том, что выстрел был осуществлен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", которые подконтрольны террористической организации "ДНР", - констатировали в прокуратуре.

Напомним, командовании операции Объединенных сил отметили, что украинские военные никогда не вели огонь по целям противника, которые находятся в жилых кварталах.

Добавим, что в связи с обстрелом боевиками поселка Железный на Донбассе, в результате которого погибла 15-летняя девочка, открыто уголовное производство. Это же касается обстрелов пункта Пивденное, в результате которого травмированы местного жителя.