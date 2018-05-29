Обстріл Залізного, внаслідок якого загинула дитина, здійснили бойовики "ДНР", - прокуратура

Слідство кваліфікувало обстріл Залізного як теракт

Прокуратура кваліфікувала як теракт обстріл бойовиками населеного пункту Залізне, внаслідок якого загинула 15-річна дівчинка. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Зазначається, що слідством встановлено, що обстріл Залізного 28 травня 2018 здійснювали члени терористичної організації "ДНР" з території міста Горлівка Донецької області.

"Місце події представляє собою приватне домоволодіння, яке знаходиться на околиці міста Залізне в бік лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на відстані близько 1 км від найближчих позицій Збройних сил України і початку так званої "сірої зони" та на відстані близько 3,29 км від передових позицій ЗСУ в районі териконів", - повідомляє ГПУ.

Зазначається, що згідно протоколу огляду спеціалістами місця події, воронка діаметром 170 см та глибиною 50 см могла утворитись внаслідок розриву снаряду 120 калібру, який міг бути випущений з відповідного міномету різних модифікацій. Дальність стрільби такого міномета складає 7-9 км. Мінімальна дальність стрільби складає 460 м.

"Найближчі позиції членів терористичної організації "ДНР" розташовані на териконах на відстані 3,6 км від місця події та териконі шахти "Гагаріна" на відстані 3,4 км від місця події. Допитані в ході досудового розслідування сусіди та рідні загиблої показали, що звуку пострілу не чули, що свідчить про те, що постріл було здійснено зі значної відстані", - додали в прокуратурі.

Також у протоколі зазначається, що воронка від вибуху має еліпсоїдну форму та витягнута у напрямку польоту снаряду.

"Здійсненими відмірюваннями за допомогою компасу встановлено, що еліпс воронки спрямований у захід-північ-західному напрямку, що свідчить про те, що постріл було здійснено з території, прилеглої до шахти "Гагаріна", які підконтрольні терористичній організації "ДНР", - констатували у прокуратурі.

Нагадаємо, у командуванні операції Об'єднаних сил зазначили, що українські військові ніколи не вели вогонь по цілях противника, які знаходяться у житлових кварталах.

Додамо, що у зв’язку із обстрілом бойовиками селища Залізне на Донбасі, внаслідок якого загинула 15-річна дівчинка, відкрито кримінальне провадження. Це ж стосуються обстрілів пункту Південне, внаслідок якого травмовано місцевого жителя.