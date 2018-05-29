Українські військові ніколи не вели вогонь по житловим кварталам, - ООС

Військові ООС зроблять все необхідне для безпеки мирних громадян

Українські військові ніколи не вели вогонь по цілях противника, які знаходяться у житлових кварталах. На цьому наголосили у прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

"Командування об’єднаних сил наголошує на тому, що підлеглі військові частини та підрозділи ніколи не вели та не будуть вести вогонь по цілях противника, які знаходяться у житлових кварталах; ніколи не будуть створювати небезпеку для мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що життя людини є найціннішим скарбом.

"Воїни об’єднаних сил зроблять все необхідне для створення безпеки мирних громадян. Разом ми переможемо!", - додають у прес-центрі.

Важливо! Командування об’єднаних сил наголошує на тому, що підлеглі військові частини та підрозділи ніколи не вели та... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під Торецьком Донецької області.