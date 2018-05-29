Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українські військові ніколи не вели вогонь по житловим кварталам, - ООС

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 19:56
Фото: військовий ВСУ (Facebook.com/ato.news)
Фото: військовий ВСУ (Facebook.com/ato.news)

Військові ООС зроблять все необхідне для безпеки мирних громадян

Українські військові ніколи не вели вогонь по цілях противника, які знаходяться у житлових кварталах. На цьому наголосили у прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

"Командування об’єднаних сил наголошує на тому, що підлеглі військові частини та підрозділи ніколи не вели та не будуть вести вогонь по цілях противника, які знаходяться у житлових кварталах; ніколи не будуть створювати небезпеку для мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що життя людини є найціннішим скарбом.

"Воїни об’єднаних сил зроблять все необхідне для створення безпеки мирних громадян. Разом ми переможемо!", - додають у прес-центрі.

Важливо! Командування об’єднаних сил наголошує на тому, що підлеглі військові частини та підрозділи ніколи не вели та...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під Торецьком Донецької області. 

З початку доби на Донбасі ліквідовано 5 бойовиків За фактом загибелі 15-річної дівчинки від обстрілів на Донбасі відкрито кримінальне провадження
Теги публікації: обстрел, жилой дом, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top