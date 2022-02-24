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Обстрел воинской части: в Одесской области погибли 22 человека, 6 госпитализированы

Автор: Каролина Гайдук

В селе Липецкое Подольского района Одесской области в результате российского удара по воинской части погибли 22 человека. Еще шесть человек были срочно госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на пресс-службу Одесской ОГА.

"Спасателями завершен разбор завалов - 22 погибших (11 мужчин и 11 женщин) в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района. Силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, госпитализированы в Подольскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Фото: Обстрел воинской части в Одесской области: погибли 22 человека

Работы по выявлению погибших и раненых завершены.

Отметим, что 24 февраля был открыт огонь в сторону города Чугуев Харьковской области. Вследствие обстрелов погиб ребенок.

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Одесса