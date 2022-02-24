RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріл військової частини: в Одеській області загинуло 22 особи, 6 госпіталізовано

Автор: Кароліна Гайдук

У селі Липецьке Подільського району Одеської області внаслідок російського удару на військову частину загинуло 22 особи. Ще шістьох людей терміново госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеської ОДА.

"Рятувальниками завершено розбір завалів - 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 людей, госпіталізовано до Подільської міської лікарні", - йдеться у повідомленні.Обстріл військової частини на Одещині: загинуло 22 особи

Роботи з виявлення загиблих та поранених завершено.

Зазначимо, що 24 лютого було відкрито вогонь у бік міста Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса