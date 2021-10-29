Обстрел Трехизбенки на Донбассе квалифицировали как теракт

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за вражеского обстрела Трехизбенки на Донбассе. Дело было квалифицировано как террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Сейчас СБУ проводит документирование обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом ущерба, опрос свидетелей и очевидцев, отработку показаний потерпевших.

"Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трьохзбенка на Луганщине, совершенного накануне российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Трехизбенка из запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных пушек.

В результате чего было повреждены пять жилых домов, а еще 235 обесточены.

Отметим, что прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).