Обстріл Трьохізбенки на Донбасі кваліфікували як теракт
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через ворожий обстріл Трьохізбенки на Донбасі. Справу було кваліфіковано як терористичний акт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" за фактом чергового обстрілу цивільних об’єктів прифронтового села Трьохзбенка на Луганщині, вчиненого напередодні російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.
Наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих.
Нагадаємо, 27 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Трьохізбенка із заборонених мінськими домовленостями великокаліберних гармат.
У результаті чого було пошкоджено п’ять житлових будинків, а ще 235 осель знеструмлені.
Зазначимо, що прокуратура Луганської області вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями РФ законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).