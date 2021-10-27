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Повреждены дома и линия электропередач: боевики обстреляли Трехизбенку

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Среда 27 октября 2021 21:44
Повреждены дома и линия электропередач: боевики обстреляли Трехизбенку Фото: боевики обстреляли Трехизбенку (фото facebook.com/Shchastye.city.territorial.community)
Автор: Сергей Пышкин

Около 16:20 боевики Российской Федерации обстреляли населенный пункт Трехизбенка, который расположен в Луганской области. Никто из местных не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счастьенской городской териториальной общины.

Отмечается, что по населенному пункту было выпущено около 20 снарядов. В результате обстрела были повреждены пять частных домов. Специалисты ГСЧС быстро ликвидировали очаги пожара.

"Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет", - добавляет пресс-служба.

Фото: боевики обстреляли Трехизбенку (фото facebook.com/Shchastye.city.territorial.community)

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