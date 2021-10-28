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Прокуратура возбудила дело из-за обстрела Трехизбенки на Донбассе

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Трехизбенка, Четверг 28 октября 2021 16:21
Прокуратура возбудила дело из-за обстрела Трехизбенки на Донбассе Фото: прокуратура расследует обстрел Трехизбенки (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство за вчерашний обстрел Трехизбенки пророссийскими боевиками на Донбассе. Обстрел был квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Вечером 27 октября оккупационные войска обстреляли населенный пункт Трехизбенка и повредили пять жилых домов и один гараж, а также линию электропередач, которая является гражданской инфраструктурой.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства совершения этого преступления.

Напомним, вчера под обстрел пророссийских боевиков также попал населенный пункт Кряковка.

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