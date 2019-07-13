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Обстріл телеканалу "112 Україна": з'явилося відео

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 14:36
Обстріл телеканалу "112 Україна": з'явилося відео
Фото: наслідки обстрілу будівлі телеканалу (112.ua)

Інцидент стався вночі 13 липня

У мережі з'явилося відео з камер спостереження з моментом пострілу з гранатомету по будівлі телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua в YouTube.

Так, на відео з камер спостереження зафіксовано момент пострілу та розриву снаряду об фасад будівлі. Також на відео видно звідки саме стріляв зловмисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 13 липня у Києві невідомий обстріляв з гранатомету будівлю телеканалу "112 Україна" на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 4-ї години ночі. На місці події поліція виявили відстріляний тубус гранатомету. Подія була кваліфікована як терористичний акт.

РБК-Україна писало, що телеканал "112 Україна" анонсував показ фільму американського режисера  Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", в якому розповідається про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що здійснить перевірку фільму на присутність елементів пропаганди.

У Києві з гранатомету стріляли в будівлю телеканалу "112 Україна" Нацрада проведе перевірку NewsOne
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