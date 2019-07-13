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В Киеве из гранатомета стреляли в здание телеканала "112 Украина"

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 09:06
В Киеве из гранатомета стреляли в здание телеканала "112 Украина"
Фото: на месте происшествия (facebook.com / RU.KyivPolice)

Пострадавших в результате происшествия нет

В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу столичной полиции в Facebook.

Как сообщается, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

В Киеве из гранатомета стреляли в здание телеканала &quot;112 Украина&quot;

Отмечается, что правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт. В городе введена спецоперация для задержания злоумышленника и причастных к правонарушению.

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", в котором рассказывается о "гражданском конфликте" на Донбассе. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что осуществит проверку фильма на присутствие элементов пропаганды.

РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Юрий Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" с президентом России Владимиром Путиным и председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Нацсовет не имеет доказательств связи телеканалов "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком Рада планирует ограничить влияние российских денег на телеканалы
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