Обстрел Павлополя на Донбассе: появились фото последствий

Оккупанты запустили беспилотник с четырьмя самодельными взрывчатками из населенного пункта Верхнеширокинское. В результате сброса взрывных устройств было повреждено помещение средней школы №19, а также жилой дом на улице Молодежной.

Факты обстрела были задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы уже передали в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

"Данный факт является очередным грубым нарушением минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения", - заявили в штабе ООС.

Фото: последствия обстрела Павлополя (фото facebook.com/pressjfo.news)