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Боевики с начала суток четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе

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Донбасс, Суббота 05 февраля 2022 18:28
Боевики с начала суток четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе Фото: оккупанты нарушают "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. До сегодня на Донбассе двое суток сохранялась "тишина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Так, оккупанты с помощью беспилотника обстреляли Павлополь, а в сторону населенного пункта Пески наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика позиции подразделений Объединенных сил дважды попадали под вражеский обстрел. Там пророссийские боевики применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - добавили в штабе ООС.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о последствиях обстрела Павлополя.

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Донбасс ООС Боевики на Донбассе
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