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Обстріл Павлополя на Донбасі: з'явилися фото наслідків

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 5 лютого, проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули вибухівку на населений пункт Павлопіль, що розташований поблизу Маріуполя. В результаті обстрілу люди не постраждали, а от будівлі зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Окупанти запустили безпілотник з чотирма саморобними вибухівками з населеного пункту Верхньоширокинське. В результаті скидання вибухових пристроїв було пошкоджено приміщення середньої школи №19, а також житловий будинок на вулиці Молодіжній.

Факти обстрілу були задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали вже передали до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Даний факт є черговим грубим порушенням мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення", - заявили у штабі ООС.

Фото: наслідки обстрілу Павлополя (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, бойовики з початку доби чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранивши при цьому українського військового.

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