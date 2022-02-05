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Боевики с беспилотника обстреляли Павлополь. Поврежден дом

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Павлополь, Суббота 05 февраля 2022 15:05
Боевики с беспилотника обстреляли Павлополь. Поврежден дом Фото: боевики обстреляли Павлополь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи заявил об обстреле населенного пункта Павлополь. Пророссийские боевики с помощью беспилотника сбросили на поселок несколько взрывных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как рассказал глава ВГА, инцидент произошел днем 5 февраля. Беспилотник российских оккупантов сбросил четыре самодельные взрывчатки. Под обстрел попали жилые частные дома и здание недействующей школы.

"Два (устройства - ред.) попали в действующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, на доме повреждены два окна", - сказал Куркчи, добавив, что пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции.

Напомним, на днях оккупанты с помощью беспилотника обстреляли КПВВ на Донбассе.

РБК-Украина публиковало видео, на котором зафиксирован момент обстрела пункта пропуска.

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