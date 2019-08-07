Обстрел под Павлополем: появились имена погибших бойцов ООС

В результате обстрела боевиков под Павлополем в зоне Операции объединенных сил 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Вооруженных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новинарня".

В пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения. В бригаде он был помощником гранатометчика. Боец был родом из Козелецкого района Черниговской области.

Фото: Александр Шарко (источник "Новинарня")

Матрос Владислав Рак был родом из пгт Козелец в Черниговской области, 1998 года рождения. Сообщается, что в подразделении морской пехоты он служил в должности гранатометчика.

Фото: Владислав Рак ("Новинарня")

Винницкое издание "Вежа" сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра 1995 года рождения.

Фото: Сергей Шандра ("Новинарня")

Кроме того, по данным UA.Миколаїв, четвертым погибшим был матрос Василий Курдов 1999 года рождения. Боец родом из села Анновка Братского района Николаевской области. Служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Фото: Василий Курдов ("Новинарня")

Напомним, президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Так, Зеленский в среду провел срочное заседание с силовиками из-за гибели 4 бойцов ООС на Донбассе во вторник.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойца. Секретарь СНБО Александр Данилюк заверил, что этот обстрел боевиков не останется без внимания. Он подчеркнул, что это является грубейшим нарушением перемирия.

В свою очередь, украинский президент после нарушения перемирия сделал заявление, призывая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе.