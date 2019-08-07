Обстріл під Павлополем: з’явилися імена загиблих бійців ООС

У результаті обстрілу бойовиків під Павлополем у зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новинарня".

У прес-службі Чернігівського обласного військового комісаріату поінформували, що внаслідок обстрілу загинув старший матрос Олександр Шарко 1988 року народження. У бригаді він був помічником гранатометника. Боєць був родом із Козелецького району Чернігівської області.

Фото: Олександр Шарко (джерело "Новинарня")

Матрос Владислав Рак був родом з смт Козелець у Чернігівській області, 1998 року народження. Повідомляється, що у підрозділі морської піхоти він служив на посаді гранатометника.

Фото: Владислав Рак ("Новинарня")

Вінницьке видання "Вежа" повідомляє, що внаслідок обстрілу загинув солдат із села Торчин Хмільницького району Вінницької області - Сергій Шандра 1995 року народження.

Фото: Сергій Шандра ("Новинарня")

Крім того, за даними UA.Миколаїв, четвертим загиблим був матрос Василь Курдов 1999 року народження. Боєць родом із села Ганнівка Братського району Миколаївської області. Служив навідником у десантно-штурмовій роті 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Фото: Василь Курдов ("Новинарня")

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зателефонував російському лідерові Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі. Так, Зеленський у середу провів термінове засідання із силовиками через загибель 4 бійців ООС на Донбасі у вівторок.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора близько 11 години дня у результаті обстрілів бойовиків загинули 4 українських бійця. Секретар РНБО Олександр Данилюк запевнив, що цей обстріл бойовиків не залишиться без уваги. Він підкреслив, що це є грубим порушенням перемир'я.

У свою чергу, український президент після порушення перемир'я зробив заяву, закликаючи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів по ситуації на Донбасі.