Обстрел оккупантами детдома в Ворзеле. Украина планирует обратиться в Гаагу

Украина собирается обратиться в международній суд ООН в Гааге из-за обстрела детского дома в Ворзеле российскими оккупантами. МИД и Офис генпрокурор обвинили РФ в нарушении международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые немедленно передадим Гаагу. Ответственность неизбежна", - написал глава МИД.