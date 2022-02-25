UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстрел оккупантами детдома в Ворзеле. Украина планирует обратиться в Гаагу

Автор: Наталья Юрченко

Украина собирается обратиться в международній суд ООН в Гааге из-за обстрела детского дома в Ворзеле российскими оккупантами. МИД и Офис генпрокурор обвинили РФ в нарушении международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые немедленно передадим Гаагу. Ответственность неизбежна", - написал глава МИД.

Напомним, российские войска обстреляли с "Градов" город Ворзель в Киевской области, обломки попали в детский дом и детский сад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину