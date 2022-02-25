RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріл окупантами дитбудинку у Ворзелі. Україна планує звернутися до Гааги

Автор: Наталія Юрченко

Україна збирається звернутися до Міжнародного Суду ООН в Гаазі через обстріл дитячого будинку в Ворзелі російськими окупантами. МЗС і офіс генпрокурор звинуватили РФ у порушенні міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий сад і дитячий будинок є військовими злочинами і порушенням Римського статуту. Разом з офісом генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які негайно передамо Гаагу. Відповідальність неминуча", - написав глава МЗС.

Нагадавши, російські війська обстріляли з" Градів " місто Ворзель в Київській області, уламки потрапили в дитячий будинок і дитячий сад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України