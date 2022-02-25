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Обстрел оккупантами детдома в Ворзеле. Украина планирует обратиться в Гаагу

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 15:39
Обстрел оккупантами детдома в Ворзеле. Украина планирует обратиться в Гаагу Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина собирается обратиться в международній суд ООН в Гааге из-за обстрела детского дома в Ворзеле российскими оккупантами. МИД и Офис генпрокурор обвинили РФ в нарушении международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые немедленно передадим Гаагу. Ответственность неизбежна", - написал глава МИД.

Напомним, российские войска обстреляли с "Градов" город Ворзель в Киевской области, обломки попали в детский дом и детский сад.

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