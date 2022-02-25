Обстріл окупантами дитбудинку у Ворзелі. Україна планує звернутися до Гааги
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна збирається звернутися до Міжнародного Суду ООН в Гаазі через обстріл дитячого будинку в Ворзелі російськими окупантами. МЗС і офіс генпрокурор звинуватили РФ у порушенні міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.
"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий сад і дитячий будинок є військовими злочинами і порушенням Римського статуту. Разом з офісом генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які негайно передамо Гаагу. Відповідальність неминуча", - написав глава МЗС.