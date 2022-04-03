Обстрел Очакова: есть погибшие и раненые, разрушены дома и объекты инфраструктуры

"Сегодня по Очакову біло нанесено несколько ударов, хаотичных, преимущественно по населению нашего города. Есть у нас жертвы - есть раненые, есть погибшие", - сказал он в видеообращении.

Заммэра рассказал, что было разрушено и повреждено несколько объектов инфраструктуры, и сейчас на места происшествия работают соответствующие службы, также саперы занимаются ликвидациями некоторых снарядов.

Васьков еще раз призвал жителей города не оставаться возле окон во время обстрелов и не выходить из домов на улицу, разве что для того, чтобы идти в укрытия.

Видео: заместитель мэра Очакова рассказал о вражеском обстреле города 3 апреля