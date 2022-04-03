Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву

Сегодня, 3 апреля, российские войска снова нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Местные власти собирают информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией - пишите мне в приватные сообщения на Facebook", - отметил он.