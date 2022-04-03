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Обстріл Очакова: є загиблі і поранені, зруйновані будинки і об'єкти інфраструктури

Фото: наслідки обстрілу Очакова військами РФ (novosti-n.org)
Автор: Володимир Костирін

В Очакові Миколаївської області в результаті ворожого обстрілу в неділю були зруйновані та пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Очакова Олексія Васькова.

"Сьогодні по Очакову було нанесено декілька ударів, хаотичних, переважно по населенню нашого міста. Є у нас жертви - є поранені, є загиблі", - сказав він у відеозверненні.

Заступник мера розповів, що було зруйновано і пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, і зараз на місця події працюють відповідні служби, також сапери займаються ліквідаціями деяких снарядів.

Васьков ще раз закликав жителів міста не залишатися біля вікон під час обстрілів і не виходити з будинків на вулицю, хіба що для того, щоб йти в укриття.

Відео: заступник мера Очакова розповів про ворожий обстріл міста 3 квітня

Нагадаємо, 3 квітня мер Миколаєва заявив, що окупанти завдали по місту кілька ракетних ударів.

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