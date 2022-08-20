Обстрел общежития в Харькове: личности почти половины жертв еще не установили

Правоохранители не установили личности восьми погибших в результате обстрела общежития в Салтовском районе Харькова 17 августа. Всего известно о 18 жертвах российской атаки.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.
Он отмелил, что осмотр места обстрела общежития по улице Ахиезеров на сегодня закончен. На протяжении дня специалисты нашли тела трех погибших. Завтра осмотр продолжится.
Чубенко сообщил, что правоохранители сегодня нашли тело 34-летнего учителя труда с близлежащей школы. Также под завалами был обнаружен труп 39-летней женщины из Львова. Еще одно тело не смогли опознать, так как у него было сильно поврежденное туловище.
"Вчерашний обгоревший труп не опознали, всего у нас на сегодня не опознано 8 трупов", - сказал он.
Напомним, вечером 17 августа россияне обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова. Позже стало известно, что среди пострадавших есть люди с нарушениями слуха.
Сегодня оккупанты снова нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и пригорода.
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