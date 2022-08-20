Россияне ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры в Харькове
Фото: россияне ударили ракетами по Харькову (иллюстрация/t.me/vlastinet)
Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.
"Прилеты" были в одном районе.
"Прилеты» ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - сообщил Терехов.
Напомним, на днях россияне обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.
Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.
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