UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Никопольского района: оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов

Фото: обстрел Никопольского района (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ночью 21 июля российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По Красногригорьевской громаде было выпущено более 20 реактивных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

На месте обстрела работают пиротехники, ищут и обезвреживают не сдетонировавшие боеприпасы. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее сообщалось, что глава Никопольской РВА предложил жителям Никополя временно переселиться в район, жилье предоставят бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольВторжение России в Украину