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Обстріл Нікопольського району: окупанти випустили 20 реактивних снарядів

Фото: обстріл Нікопольського району (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вночі 21 липня російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. По Червоногригорівській громаді було випущено понад 20 реактивних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.

На місці обстрілу працюють піротехніки, шукають і знешкоджують боєприпаси, що не здетонували. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Раніше повідомлялося, що голова Нікопольської РВА запропонував жителям Нікополя тимчасово переселитися в район, житло нададуть безплатно.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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