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Обстрел Николаевской ОГА: число погибших возросло до 31

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Николаев, Пятница 01 апреля 2022 23:32
Обстрел Николаевской ОГА: число погибших возросло до 31 Фото: число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА возросло (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве жертвами удара российской ракеты по помещению ОГА стал уже 31 человек. Один из пострадавших умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Из-под завалов деблокированы тела 30 человек.

Отмечается, что спасатели с другими службами неустанно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.

От ГСЧС в работах задействованы 60 спасателей и девять единиц техники.

Напомним, здание Николаевской ОГА российские оккупанты обстреляли утром 29 марта. Первоначально сообщалось о трех погибших.

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