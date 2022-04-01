Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 31
У Миколаєві жертвами удару російської ракети по приміщенню ОДА стала вже 31 людина. Один з постраждалих помер у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
З-під завалів деблоковані тіла 30 осіб.
Зазначається, що рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротші терміни ліквідувати наслідки цієї трагедії.
Від ДСНС у роботах залучено 60 рятувальників та дев'ять одиниць техніки.
Нагадаємо, будівля Миколаївської ОГА російські окупанти обстріляли вранці 29 березня. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих.
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