Обстрел Николаева кассетными снарядами: 9 погибших, десятки раненых
Фото: городской голова Николаева Александр Сенкевич (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты открыли огонь кассетными снарядами по Николаеву. В результате огня погибли 9 человек, 41 человек ранен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Николаева Александра Сенкевича.
"Под вечер обстреляли у нас один из районов. По результатам обстрела 9 человек погибли, 41 человек был ранен", - заявил Сенкевич.
Напомним, РБК-Украина писало о обстрел Николаева кассетными снарядами.
Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.