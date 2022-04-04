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Обстрел Николаева кассетными снарядами: 9 погибших, десятки раненых

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Понедельник 04 апреля 2022 20:57
Обстрел Николаева кассетными снарядами: 9 погибших, десятки раненых Фото: городской голова Николаева Александр Сенкевич (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты открыли огонь кассетными снарядами по Николаеву. В результате огня погибли 9 человек, 41 человек ранен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Под вечер обстреляли у нас один из районов. По результатам обстрела 9 человек погибли, 41 человек был ранен", - заявил Сенкевич.

Напомним, РБК-Украина писало о обстрел Николаева кассетными снарядами.

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