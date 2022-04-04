Обстріл Миколаєва касетними снарядами: 9 загиблих, десятки поранених
Фото: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти відкрили вогонь касетними снарядами по Миколаєву. Внаслідок вогню загинули 9 осіб, 41 людина поранена.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Надвечір обстріляли у нас один з районів. За результатом обстрілу 9 людей загинули, 41 людина була поранена", - заявив Сєнкевич.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про обстріл Миколаєва касетними снарядами.
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