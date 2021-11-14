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Обстрел Невельского квалифицировали как нарушение законов войны

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Донецкая область, Воскресенье 14 ноября 2021 15:18
Обстрел Невельского квалифицировали как нарушение законов войны Фото: последствия обстрела Невельского (mvs.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Ночной обстрел Невельского в Донецкой области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Полиция завела уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Установлено, что в 01:30 Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов разрушенных домов в Невельском доставали людей.

В результате этого обстрела также ранили водителя санитарного автомобиля ВСУ.

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