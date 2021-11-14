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На Донбассе боевики применяли запрещенное оружие. Два воина ранены

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Донбасс, Воскресенье 14 ноября 2021 08:15
На Донбассе боевики применяли запрещенное оружие. Два воина ранены Фото: боевики применили дважды запретное оружие, ранены 2 бойца (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 13 ноября, российские наемники 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ранен один боец, еще один воин получил ранение сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В направлении Троицкого в Луганской области враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Чермалыка противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. А возле Гнутово российские наемники применяли станковые противотанковык гранатометы.

В райне Катериновки оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы 12-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов 82-го калибра.

Также в районе Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики обстреляли Невельское из минометов 120-го калибра. В результате этого обстрела еще один украинский защитник получил тяжелое ранение.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - уточнили в ООС.

Напомним, что боевики стягивают тяжелое вооружение, запрещенное Минском. Наблюдатели ОБСЕ заметили танки, "Грады", гаубицы, минометы и пушки.

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