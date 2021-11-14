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Обстріл Невельського кваліфікували як порушення законів війни

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Донецька область, Неділя 14 листопада 2021 15:18
Обстріл Невельського кваліфікували як порушення законів війни Фото: наслідки обстрілу Невельського (mvs.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Нічний обстріл Невельського в Донецькій області кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни. Поліція завела кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Встановлено, що о 01:30 Невельське піддалося обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані на вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів зруйнованих будинків у Невельському діставали людей.

В результаті цього обстрілу також поранили водія санітарного автомобіля ЗСУ.

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