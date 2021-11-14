Обстріл Невельського кваліфікували як порушення законів війни

Нічний обстріл Невельського в Донецькій області кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни. Поліція завела кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

"Встановлено, що о 01:30 Невельське піддалося обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані на вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років.